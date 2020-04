Altro boss scarcerato questa volta in provincia di Catania: Ciccio La Rocca, boss ergastolano Francesco, padrino indiscusso di Caltagirone. Come riporta “Repubblica.it”, su decisione del giudice di sorveglianza di Milano competente per la detenzione di La Rocca nel supercarcere di Opera, che ha accolto l’istanza del suo legale, l’avvocato Angelino Alessandro, il padrino di Cosa nostra sconterà nella sua casa la condanna all’ergastolo.