Gli agenti di una volante della Polizia, in seguito a richiesta pervenuta alla sala operativa della Questura, sabato scorso sono intervenuti presso un condominio del centro storico di Caltanissetta, a causa di una lite tra condomini. Secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, gli agenti hanno accertato che due gruppi di persone stavano litigato a causa della cenere di un barbecue, che era stata accesa in un balcone, che era caduta in quello dell’abitazione sottostante. Mentre gli agenti tentavano di riportare alla calma i litiganti, una trentenne si è scagliata contro di essi insultandoli ripetutamente. La stessa è stata compiutamente identificata e denunciata all’autorità giudiziaria.