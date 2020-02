Secondo quanto riportato dal “The Sun”, l’attaccante del Chelsea Pedro, dopo il pareggio contro il Leicester, si è recato in discoteca con un gruppo di amici scatenandosi a tutti gli effetti, mostrando il proprio fisico. Inevitabilmente, per lo spagnolo sono arrivate immediatamente delle aspre critiche da parte dei sostenitori del Chelsea che non hanno gradito il comportamento del giocatore dopo il pareggio rimediato dalla squadra.