La squadra più in forma d’Europa in questo momento è senza dubbio il Liverpool. Gli inglesi sono in corsa per la Champions e, a meno di grandi sconvolgimenti, hanno già in tasca la Premier League. I tifosi dei Reds avrebbero però una pazza idea, quella di far tesserare alla società l’ex capitano storico Steven Gerrard, attualmente tecnico dei Rangers. L’idea sarebbe di riprendere Gerrard per le ultime 5 gare di campionato, poiché dopo 5 gare un giocatore viene considerato a tutti gli effetti parte integrante del gruppo, facendogli finalmente sollevare la Premier League, l’unico trofeo che manca nella bacheca dell’ex giocatore. Da capire come si evolverà la situazione, la posizione di Klopp e dell’attuale capitano del Liverpool Henderson.