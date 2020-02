Il Savoia con ogni probabilità domenica giocherà mezz’ora prima del Palermo, infatti i rosanero hanno spostato la partita contro la Cittanovese alle 15.00. Mentre la squadra bianconera aveva chiesto al Roccella di giocare al solito orario delle 15.00, ma la società calabrese, secondo quanto riporta “Solosport24.it” dovrebbe rispettare gli accordi federali e quindi il match si potrebbe giocare come da regolamento alle 14.30. I biglietti per il match già sono stati messi in vendita al prezzo di 10 euro.