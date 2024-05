Scandalo doping in Serie A: “Riduzione della squalifica” | Dopo il ricorso torna in campo

Annuncio clamoroso per il calciatore, che adesso fa sognare i suoi tifosi, i quali sperano di rivederlo presto in campo dopo il recente stop.

Nel corso della carriera di un calciatore possono presentarsi diversi inghippi. In primis ci sono gli infortuni a condizionare la loro attività sportiva, e di conseguenza a cambiarne il loro rendimento e magari la loro partecipazione ad eventi e competizioni importanti.

Allo stesso modo però poi ci sono anche altre tematiche che rischiano di cambiare in peggio la vita calcistica dei giocatori. Uno di questi è il doping. Molto spesso infatti nel corso degli anni abbiamo sentito di giocatori squalificati proprio per questa motivazione. Anche quest’anno in Serie A i casi sono stati diversi.

Per uno di questi però finalmente sembra essere riapparsa del tutto la luce in fondo al tunnel. A quanto pare infatti quello che è stato un protagonista assoluto del nostro campionato per diverso tempo, dopo aver presentato il ricorso, ha ottenuto una grande riduzione della pena. Una notizia incredibile dunque, che ha fatto gioire i suoi tifosi, i quali non vedono l’ora di rivederlo in campo.

Pronto il ritorno in campo per lui

Nei mesi scorsi un fulmine a ciel sereno ha quasi distrutto completamente la carriera del Papu Gomez. Il fantasista argentino, tornato in Serie A trasferendosi a parametro zero al Monza, è stato squalificato per ben due anni per essere risultato positivo ad un antidoping a cui si era sottoposto nell’ottobre del 2022, quasi un anno prima dunque, quando era ancora un calciatore del Siviglia.

Il Papu però si era subito difeso, raccontando che il motivo di questa positività sarebbe da attribuire all’assunzione di uno sciroppo per la tosse di suo figlio, il quale è stato preso dal calciatore senza alcuna autorizzazione da parte del suo medico o del club andaluso. Per questa ragione dunque l’ex Atalanta e Catania ha deciso di presentare ricorso ed è in attesa di novità.

La speranza del Papu

”Abbiamo fatto ricorso e spero ancora mi riducano la squalifica: storia troppo breve al Monza, ma con Galliani ho un grande rapporto e loro con me sono stati straordinari”. Queste le parole dell’argentino.

L’ex capitano atalantino dunque ci crede, e sogna almeno in una riduzione dello stop, che gli consentirebbe di tornare in campo nel breve termine, per una degna conclusione della sua carriera.