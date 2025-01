SCANDALO CALCIOSCOMMESSE: 7 cartellini gialli truccati | Arrestato Salas

Scoppia un nuovo caso legato alle scommesse in campionato, con il calciatore che è stato addirittura arrestato.

Troppo spesso purtroppo nel mondo del calcio assistiamo a dei veri e propri scandali. Tra problemi finanziari e questioni legate alle tifoserie, una di quelle situazioni negative che si presenta con grande costanza, e che se vogliamo è peggiore delle altre, riguarda il calcioscommesse. Truccare una partita infatti fa perdere passione ai tifosi e a tutti gli addetti ai lavori.

Lo scorso anno il nostro calcio è stato toccato pesantemente da un caso del genere, che ha visto coinvolti due calciatori della nazionale italiana, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. Entrambi sono stati squalificati per diversi mesi, e solo qualche tempo fa sono potuti tornare in campo.

Di recente però ancora una volta un contesto del genere si è verificato in campionato. Il giocatore invischiato questa volta è un certo Salas, che ha truccato ben 7 cartellini gialli per le scommesse, e che è addirittura stato arrestato per gli atti commessi.

Scoppia l’ennesimo caso scommesse

Kike Salas è un promettente difensore spagnolo del Siviglia di 22 anni. Un futuro assicurato davanti a se secondo gli esperti, e che aveva attirato le attenzioni di squadre molto importanti. Su di lui in estate si era fatta viva anche la Lazio. Ma la sua carriera, e addirittura la sua vita, sembrano essere state stravolte di colpo.

Infatti il calciatore è stato incriminato per delle situazioni che si sono verificate sul finale della passata stagione. Nello specifico Salas è accusato di aver preso volontariamente ben sette cartellini gialli dalla 30esima alla 38esima giornata della Liga. Tali sanzioni subite avevano destato molti sospetti in quanto oltre ad arrivare sempre nei minuti finali, sembravano proprio volute. E dopo alcune indagini ed analisi si è scoperchiato il vaso di pandora.

Salas finisce in galera

Stando a quanto riportato ultimamente da AS, il 22enne è stato arrestato nei giorni scorsi proprio per tale avvenimento, che comporta appunto il reato di frode.

Dopo essere stato ascoltato dal giudice però Salas è stato rilasciato dalle forze dell’ordine. Tuttavia la situazione per lui si presenta davvero molto grave. Nel caso in cui tali accuse venissero confermate, oltre a subire una lunga squalifica lo spagnolo potrebbe addirittura finire dietro le sbarre.