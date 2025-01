5 GIORNATE DI SQUALIFICA | Il giudice sportivo non lo ha risparmiato: “Schiaffone al 4° uomo”

Gesto terribile da parte del calciatore, che colpisce con uno schiaffo il quarto uomo e viene squalificato per ben 5 turni dal giudice sportivo.

Nel mondo del calcio sono purtroppo all’ordine del giorno gli episodi di violenza. Risse e discussioni pesanti tra i calciatori avvengono praticamente in ogni partita, sia per la concitazione del momento e sia per il carico di adrenalina che i protagonisti devono sopportare.

A volte però sono gli arbitri a rimanere vittime di questi comportamenti spregevoli. Man mano che si scende di categoria purtroppo le cose peggiorano. Spesso e volentieri infatti ascoltiamo news su situazioni di questo tipo, con i poveri direttori di gara che alle volte vengono addirittura picchiati. Un episodio del genere però di recente si è verificato ai livelli più alti del calcio italiano.

Un calciatore ha infatti colpito con un violento schiaffo il quarto uomo della sfida, ed è stato pesantemente squalificato. Il giudice sportivo ha infatti emesso il verdetto nei suoi confronti che lo vedrà costretto a rimanere ai box per ben 5 giornate.

Un terribile atto di violenza

Nel corso dello scorso weekend si è giocata la partita di Serie B tra la Salernitana e il Sassuolo. I neroverdi si sono imposti con un 2-1, che consente loro di volare ancora più in alto in classifica. Situazione opposta per i padroni di casa invece, che sprofondano ulteriormente. E il nervosismo in casa granata è stato abbastanza evidente.

Sul finale della sfida infatti al centrocampista Andres Tello sono saltati i nervi, e nel contestare una decisione arbitrale, con la quale era in forte disaccordo, ha colpito con uno schiaffo il quarto uomo. Un gesto terribile dunque, che lo ha ovviamente portato al cartellino rosso.

Il comunicato del giudice sportivo

Il violento gesto di Tello è stato confermato ulteriormente dal comunicato del giudice sportivo, che, stando a quanto riportato da calciomercato.it, recita: “Al 47° del secondo tempo, avvicinandosi con fare minaccioso, colpito con uno schiaffo la mano del Quarto Ufficiale in segno di dissenso nei confronti di una decisione arbitrale”.

L’atto compiuto dall’ex calciatore di Empoli e Juventus ha ovviamente fatto scattare una lunga squalifica nei suoi confronti, con il giudice che ha sentenziato uno stop di 5 giornate. Decisione forte, utile però a far capire che certe cose vanno assolutamente evitate.