Clamoroso Juve: ha firmato Alessio Secco | Accordo con Giuntoli e FOTO alla Continassa

Clamoroso quanto accaduto alla Juventus, ha firmato Alessio Secco: accordo con il ds Giuntoli, foto alla Continassa

La cosa certa è che il suo periodo alla Juventus non è ben ricordato da buona parte (se non tutta) del tifo bianconero. Tanto è vero che, a distanza di anni dal suo addio, sono in molti che lo ricordano solamente per alcune operazioni definite “pessime”.

Da come avete ben potuto intuire dalla foto stiamo parlando di Alessio Secco, ovvero l’ex direttore sportivo della “Vecchia Signora”. Un ingresso datato 1995 (semplicemente come membro dello staff) fino al 2010 quando decise di rassegnare le proprie dimissioni.

In bianconero ha assunto il ruolo di team manager prima e direttore sportivo (dopo la vicenda Calciopoli) poi. Verrà ricordato per aver acquistato calciatori che non hanno fatto assolutamente la storia del club come il portoghese Thiago e Sergio Almiron.

Nel frattempo, però, il suo nome è ritornato nuovamente di moda. In particolar modo alla Continassa dove è apparso in uno scatto. Una immagine che ha lasciato completamente spiazzati i supporters bianconeri che hanno chiesto immediatamente spiegazioni.

Juventus, torna Alessio Secco: dalla Continassa non ci sono dubbi

La Juventus, nelle ultime ore, ha concluso il suo primo acquisto del calciomercato invernale. Si tratta del terzino destro Alberto Costa. Il nazionale Under 21 portoghese ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029. Con tanto di presentazione alla Continassa dove ha risposto alle domande dei media presenti. Già, ma in tutto questo, cosa c’entra Alessio Secco? Per chi non lo sapesse l’ex direttore sportivo bianconero è stato uno degli intermediari della trattativa che ha portato il classe 2003 dal Vitoria Guimaraes alla Juventus pochi giorni fa.

Tanto è vero che, sul sito ufficiale del club bianconero, è comparso uno scatto di Secco mentre il calciatore veniva presentato. Come riportato in precedenza, però, il classe ’70 è stato messo nella “lista nera”, dei tifosi bianconeri, delle persone che hanno creato più danni che altro all’interno della società e non solo.

Juventus, “ritorna” Secco: svelato il motivo

Alessio Secco, da alcuni anni, ha assunto il ruolo di operatore di mercato. In queste settimane è stato a contatto con il club bianconero proprio per lavorare al trasferimento del giovane portoghese.

Il ragazzo, inoltre, si è messo già a disposizione del tecnico Thiago Motta e della squadra. Non è da escludere che possa essere inserito nella lista dei convocati per il prossimo impegno di campionato, ovvero il big match dell’Allianz Stadium di sabato pomeriggio contro il Milan.