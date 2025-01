Costretto a pagare 55 mila € ogni mese: Andrea Pirlo condannato dal giudice | Famiglia totalmente distrutta

Terribili notizie per il campione del mondo 2006, condannato a pagare una pesante somma mensile: la sua famiglia si è sfasciata del tutto.

Calciatori e personaggi dello sport hanno ai nostri occhi una vita perfetta, priva di problemi di ogni tipo, soprattutto economici, visto che i loro stipendi sono davvero elevati. Tuttavia la realtà è ben diversa.

Basti pensare per esempio ad Andrea Pirlo. Considerato come uno dei centrocampisti di tutti i tempi, l’ex Juve e Milan qualche tempo fa è rimasto coinvolto in una situazione terribile, che lo ha portato davanti ad un giudice. E da questo è arrivata la pesante batosta.

Il campione del mondo del 2006 infatti è costretto a dover pagare la bellezza di 55mila euro al mese per una ragione incredibile, che ha praticamente distrutto tutta la sua famiglia. Vediamo però nello specifico che cosa è accaduto al tecnico.

Una sentenza terribile per Andrea Pirlo

Un’altra problematica, che se vogliamo affligge i personaggi famosi in maniera anche maggiore rispetto a quelli normali, è quella sentimentale. Tanti di questi infatti si lasciano con i propri compagni o coniugi anche dopo poco tempo. E questa sorte è toccata qualche anno fa anche ad Andrea Pirlo.

Il tecnico, esonerato qualche mese fa dalla Sampdoria, nello specifico nel 2014 ha ufficializzato la separazione da Deborah Roversi. Come riportato ai tempi da Tuttosport infatti i due si sono detti addio dopo quasi 12 anni. Quanto meno però la rottura per la coppia, che già da qualche tempo non viveva più insieme, è stata pacifica. Dopo l’incontro con gli avvocati infatti Pirlo e Deborah si sarebbero abbracciati a lungo. Un modo per salutarsi e che conferma la loro separazione consensuale.

Botta economica per il campione del mondo

Come dicevamo in precedenza i due si sono accordati senza troppi problemi sulla separazione. L’affidamento dei due figli ad esempio è stato congiunto, e non ci sono state diatribe di alcun tipo. Ovviamente, vista la ricca situazione economica, Pirlo ha dovuto sostenere un mantenimento importante in favore dell’ex moglie.

Stando sempre a quanto riportato dal quotidiano torinese infatti l’ex giocatore versa ogni mese alla Roversi un assegno di ben 55mila euro. Una cifra importante, che però è di sicuro alla portata del Maestro.