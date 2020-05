«Sicuramente è un riconoscimento che mi fa piacere quello di essere inserito nella top11 dei tifosi. Spero di essere entrato nel cuore dei sostenitori del Savoia. Per me la cosa più importante è essere apprezzato prima come uomo e poi come calciatore. L’obiettivo è quello di far divertire la gente che la domenica viene allo stadio? Futuro? A Torre ho trovato una seconda famiglia. Sto bene sia con la società che con i tifosi. Vedremo cosa accadrà in estate». Queste le parole dell’attaccante del Savoia, Angelo Scalzone, rilasciate ai microfoni di “Tuttoseried.com” in merito alla sua stagione nella squadra campana.