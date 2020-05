«A fine stagione parlerò del mio futuro con la Pro Vercelli. Quest’anno mi hanno dato la possibilità di fare una grande esperienza, valuterò con calma. In Serie C c’è un po’ di confusione. Spero che tra giovedì e il prossimo consiglio federale si chiudano definitivamente i conti. Speriamo di avere delle risposte». Queste le parole dell’ex attaccante del Palermo e attuale allenatore della Pro Vercelli, Alberto Gilardino, rilasciate ai microfoni di “Radio Sportivo” in merito al suo futuro nella squadra piemontese.