Mario Gotze, attaccante del Borussia Dortmund, è in procinto di lasciare il club giallonero. Secondo quanto riporta “The Sun” il calciatore tedesco è stato scaricato dal suo club dopo un video pubblicato su Tik Tok dal giocatore mentre balla insieme alla sua compagna in abito leopardato. Il video non è stato gradito dal Dortmund, che ha di fatto messo fuori squadra Gotze. Il giocatore con ogni probabilità al termine della stagione cambierà aria.