Sbarca all’aeroporto di Fontanarossa ed esibisce un referto medico redatto da un laboratorio di analisi rumeno nel quale veniva certificata la sua positività al Covid.

Immediatamente sono scattate le misure di contenimento e il personale della Polizia di Frontiera, ha denunciato un cittadino rumeno di 34 anni per il mancato rispetto delle misure di contenimento della pandemia. L’uomo, cittadino rumeno residente a Gela è arrivato allo Scalo etneo con un volo proveniente da Bucarest.





Al momento del controllo oltre la propria carta d’imbarco, l’uomo ha esibito un referto medico redatto da un laboratorio di analisi rumeno nel quale veniva certificata la sua positività. Immediatamente, il personale sanitario presente in aeroporto ha effettuato un nuovo test antigenico rapido che ha confermato l’infezione. I poliziotti, immediatamente contattati e giunti al Terminal in cui si trovava l’uomo, lo hanno denunciato per il reato di pandemia contestato a chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva.