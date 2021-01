Matteo Ardemagni dal Frosinone alla Reggiana. Incontro in corso tra l’agente del giocatore Stefano Lombardi e la società emiliana. In via di risoluzione le ultime formalità burocratiche, poi si arriverà alla fumata bianca. E domani, secondo quanto si legge su Tuttomercatoweb.com, sarà il giorno di Ardemagni alla Reggiana.