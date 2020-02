Attraverso il proprio sito ufficiale, il Savoia ha ufficializzato l’addio dell’attaccante Paudice. Ecco quanto riportato:

“L’U.S. Savoia 1908 comunica che il giovane attaccante Luca Paudice non è più un calciatore oplontino. La punta ritorna al Potenza Calcio, Società che ne detiene il cartellino. Al ragazzo vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per quanto fatto in maglia bianca ed i migliori auspici per il futuro calcistico”.