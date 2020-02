Clamorosa indiscrezione su Dan Friedkin. Secondo quanto riportato da “Milano Finanza”, il magnate americano prossimo a diventare il nuovo patron della Roma, avrebbe offerto un miliardo di euro per l’acquisto del Milan. Tuttavia, ha ricevuto un secco no da parte di Elliott, che non ha ritenuto congrua l’offerta. Lo stesso Friedkin non ha insistito, considerando l’ormai prossimo matrimonio con la Roma.