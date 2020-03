Intervenuto ai microfoni di “SoloSavoia.it” Rinaldo Sagramola si è così espresso in merito alla proposta del Savoia, ovvero quella di formare un nuovo girone di serie C che si andrebbe a comporre con la promozione delle prime due classificate di ogni raggruppamento di D: «Ho letto ieri i vostri articoli ed ho analizzato quanto affermato dal direttore generale del Savoia. Parto dalla premessa che saranno gli organi federali a prendere la decisione definitiva in tal senso e per quanto mi sembra di capire l’indicazione è quella di terminare la stagione sul campo. Detto questo noi come società attendiamo le decisioni della Lega ma se devo entrare nel merito della proposta del Savoia lo faccio mettendomi però in due posizioni diverse. La commenterò da dirigente del Palermo e da uomo che è nel mondo del calcio da quasi mezzo secolo».