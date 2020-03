Intervenuto ai microfoni di “SoloSavoia.it” Rinaldo Sagramola si è così espresso in merito alla proposta del Savoia, ovvero quella di formare un nuovo girone di serie C che si andrebbe a comporre con la promozione delle prime due classificate di ogni raggruppamento di D: «E’ ovvio che questa ipotesi non può che vederci favorevoli in primis perché saremmo sicuramente in C, anche se ad oggi siamo primi e la C l’avremmo comunque conquistata, sul campo, nonostante ci siano ancora 8 gare con il Savoia che non demorde. In seconda istanza ciò che più ci aggraderebbe e che con questa ipotesi ci ritroveremmo con un girone in più nella serie superiore e ciò inesorabilmente porterebbe ad una diminuzione della qualità complessiva e per noi sarebbe più facile tentare l’immediato salto di categoria, considerando che è ovvio che il Palermo vuole tornare quanto prima più in alto possibile, dove le compete e dove ha dimostrato per anni di poterci stare con onore. Alla luce di ciò per noi questa soluzione sarebbe auspicabile, le ribadisco lo dico da dirigente del Palermo in maniera egoistica».