Savoia-Nocerina, Mazzamauro: «In questo girone si gioca a calcio!»

Al termine della gara giocata e vinta 2-1 contro la Nocerina, il presidente del Savoia, Alfonso Mazzamauro è intervenuto in conferenza stampa.

Ecco alcune sue parole: «Per quanto riguarda la gara, devo fare i complimenti al mister che ha letto bene la partita che non era per nulla semplice perché la Nocerina è una squadra importante e poi ho notato che in questo girone c’è una differenza molto importante rispetto agli altri: si gioca a calcio! Negli altri, invece, contano maggiormente la forza fisica, la tifoseria e le forze economiche; per cui questo girone sarà valutato partita dopo partita».