l’Asl Napoli 2 Nord con una lettera ha vietato alla squadra azzurra di partire verso Torino per disputare la partita perché “le condizioni non consentono lo spostamento in sicurezza” dopo che Zielinski e Elmas hanno contratto il virus e sono stati in contatto stretto con gli altri compagni di squadra e tutto lo staff societario.

Per la Lega di Serie A, però, il protocollo non prevede alcun tipo di rinvio, che ci sarebbe stato in caso di almeno dieci positività. Ecco perché la Juventus scenderà comunque in campo e aspetterà 45 minuti come da regolamento al termine dei quali si potrà decretare la vittoria a tavolino della squadra di Pirlo. Di seguito la formazione ufficiale de bianconeri:

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Ronaldo. ALL. Pirlo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, McKennie, Portanova, Nicolussi Caviglia, Morata, Douglas Costa, Vrioni.