«Diaby è molto vicino al Savoia, qualora, ovviamente, quest’ultima dovesse essere ripescata in serie C. In quel caso, l’operazione coinvolgerà una società di serie A, che lo acquisterà per poi girarlo in prestito ed esercitare, alla sua scadenza, il diritto di riscatto. Nel caso in cui ciò non dovesse accadere, le soluzioni potrebbero essere varie. È arrivata per lui anche una richiesta da una società che milita nella massima serie svizzera, che si aggiunge a quelle numerose giunte dalla serie D, alcune di esse, a dire il vero, alquanto bizzarre. La priorità, comunque, resta il Savoia». Queste le parole del procuratore di Aboubakar Diaby, Gianluca Virzi’, rilasciate ai microfoni di “Oplontini.com” in merito a un possibile trasferimento di Diaby al Savoia.