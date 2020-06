L’inizio della stagione balneare potrebbe diventare un problema per l’emergenza Coronavirus, infatti la stagione è iniziata e in alcuni lidi balneari le precauzioni sembrano già dimenticate. L’edizione odierna del “Corriere della Sera” fa il punto della situazione sui capannelli in spiaggia senza mascherina, cosa che ha fatto storcere il naso a molti virologi. Tra questi c’è anche Fabrizio Pregliasco, di seguito le sue parole: ««Sono un ottimista, ma anche prudente. E ora più che mai dobbiamo tutti avere buon senso,al lavoro come al mare. Ero con un collega e gli ho passato al volo il mio telefonino. Quando me lo ha restituito ci siamo guardati e abbiamo concluso che una cosa così non ce la possiamo più permettere». Sulle mascherine in spiaggia,la sua risposta è inequivocabile: «Vale la pena indossarla sempre per arrivare e per andarsene,e nei momenti in cui si va al bar. Quando si è tranquilli e con la giusta distanza non serve».