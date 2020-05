Il Savoia continua a sperare nella promozione in Lega Pro, la società campana che ha dato filo da torcere al Palermo in campionato potrebbe sperare nel merito sportivo. Infatti secondo quanto riporta “Il Mattino”, la Lnd non ha escluso dei ripescaggi delle migliori seconde e gli oplontini hanno una media punti di 2.15. L’unica seconda con una media più alta nei nove gironi del campionato dilettantistico è l’Ostiamare con 2.19.