Le decisioni dell’ultimo Consiglio Federale non sono piaciute per niente all’Aic, associazione italiana calciatori. Infatti secondo quanto riporta “Il Corriere della Sera”, la possibilità che una squadra si possa iscrivere al campionato pagando soltanto una delle ultime 4 mensilità ai giocatori, quella di maggio, ha mandato su tutte le furie i giocatori. Adesso i calciatori minacciano di mettere in morale società e svincolarsi, se questa norma non verrà cambiata.