Intervenuto ai microfoni di “Restodelcalcio.com”, il giocatore del Savoia Federico Cerone ha parlato dello stato di forma della propria squadra e del testa a testa con il Palermo: «Posso capire i tifosi, la piazza è esigente e importante ma può capitare che presi dalla passione per la maglia spesso dimenticano ciò che stiamo facendo. In altri gironi probabilmente saremmo primi con margine, in questo girone non è così a causa del Palermo che sta mantenendo un trend importante. Essere a sette punti da loro non è poco, anche se non sembra così, capisco però lo stato d’animo dei tifosi ma li invito a starci vicino fino alla fine».