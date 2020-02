Intervenuto ai microfoni di “Restodelcalcio.com”, il giocatore del Savoia Federico Cerone ha parlato dello stato di forma della propria squadra e del testa a testa con il Palermo: «Un risultato negativo non può far passare in secondo piano quanto di straordinario è stato fatto finora. Sapevamo fin dall’inizio della stagione che non sarebbe bastato l’ordinario, per superare i rosanero dobbiamo fare qualcosa di straordinario ma ci stiamo attrezzando. Non bisogna guardare la classifica adesso, restiamo concentrati su noi stessi, certo nello spogliatoio talvolta si parla dei nostri rivali ma non deve influenzarci. Licata? Giochiamo meglio contro squadre che provano a giocarsi la partita a viso aperto, mentre contro squadre che giocano in dieci dietro la linea della palla diventa sicuramente più complicato. Se andiamo a vedere gli ultimi pareggi, sono arrivati contro squadre che puntavano chiaramente allo zero a zero, contro rivali che si chiudono in questo modo bisogna imparare a sbloccarla subito».