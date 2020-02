Intervenuto ai microfoni di “Restodelcalcio.com”, il giocatore del Savoia Federico Cerone ha parlato dello stato di forma della propria squadra e del testa a testa con il Palermo: «La differenza è chiaramente questa, loro hanno conquistato diverse vittorie per una rete a zero, noi invece nelle medesime circostanze siamo stati bloccati sul pari. A tal proposito però voglio precisare che da inizio anno ci hanno assegnato soltanto tre rigori, un dato curioso se si pensa alla nostra capacità di presentarci nell’area avversaria con frequenza. Io comunque credo che il calcio dà e toglie, adesso pensiamo soltanto a noi stessi, dobbiamo farci trovare pronti in caso di rallentamenti del Palermo, se alla fine saranno stati più bravi di noi gli stringeremo la mano».