Il co-presidente del Giugliano Luigi Sestile, intervenuto ai microfoni di “Restodelcalcio.com”, ha affermato: «Noi come famiglia Sestile abbiamo sempre lasciato le porte spalancate, per chiunque voglia fare sport e qualcosa di buono per la città di Giugliano. Vogliamo migliorarci, in giro sappiamo che si è parlato di nuovi ingressi in società, qualche pour parler c’è stato ma penso che ne riparlerà a maggio/giugno, ma la volontà è di strutturare per fare sempre meglio c’è». Sestile ha poi continuato: «Faremo iniziative per coinvolgere il pubblico al De Cristofaro, siamo una neopromossa nei playoff eppure dopo la perdita di mio fratello ci davano per spacciati. Il Giugliano è qui e lotta per il suo futuro, dalla prossima gara interna e per le successive partite ci saranno diverse iniziative per portare quante più persone possibile allo stadio. Saranno coinvolti anche i più piccoli, tra poco inoltre lanceremo una linea di gadget per celebrare il ritorno in D della nostra società».