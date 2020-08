Intervenuto ai microfoni di “SoloSavoia” a margine della cerimonia omaggio a Ciro Immobile, il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione si è espresso in merito allo stadio, non ancora pronto.

Ecco alcune parole del primo cittadino: «Messo da parte l’intervento dei privati che si sono tirati indietro spetterà all’Ente trovare la soluzione. Stiamo ultimando gli incartamenti da presentare al Credito Sportivo per l’ottenimento del finanziamento necessario a ristrutturare tutto lo stadio. A fine settembre presenteremo il progetto esecutivo, entro fine ottobre assegneremo i lavori che partiranno a metà novembre. Ci vorranno al massimo 5 mesi per rimodellare l’intera struttura per farla diventare uno stadio modello e pronto al salto del Savoia tra i professionisti. Tra fine aprile ed al massimo entro maggio i lavori saranno terminati, con i dovuti collaudi ed omologazioni, non lasceremo nulla di intentato, non possiamo permettercelo, lo dobbiamo ai tifosi, alla città, al Savoia”.