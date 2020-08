Come si legge su “Gds.it” si registra un secondo positivo al coronavirus nell’Agrigentino dopo essere tornato da Malta. Si tratta di un giovane di Porto Empedocle in vacanza con alcuni coetanei nell’Isola dei Cavalieri. E’ il secondo episodio verificatosi in provincia: 24 ore prima infatti era risultato positivo anche un ragazzo di Agrigento pure lui di ritorno dall’Isola dei Cavalieri. Entrambi sono asintomatici e sono in isolamento domiciliare. E’ stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Caltanissetta, invece, l’emigrato di Santa Elisabetta che era rientrato, dal Belgio dove vive, per trascorre le ferie in Sicilia.