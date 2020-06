Ettore Gliozzi, uno dei nomi in orbita Palermo, ha parlato rispetto alla promozione del Monza in Serie B. Ecco le sue parole rilasciate a “Il Giorno” : «E’ stata perfetta: da 10 in pagella. Siamo stati grandi in partita ma anche nel lavoro settimanale: ogni giorno in allenamento si vedevano distintamente la voglia e la fame che avevamo. Tutti ingredienti che poi siamo riusciti a mettere in campo durante i novanta minuti delle partite. Il segreto del successo è stato proprio quello di avere un gruppo fantastico, così come lo è stata la società e lo staff tecnico. Non c’è stata una partita precisa in cui abbiamo capito che avremmo vinto il campionato. L’obiettivo stagionale era ben definito dall’inizio: lo avevamo tutti scolpito negli occhi e nella mente».