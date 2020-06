L’Aifa, agenzia italiana del farmaco, ha diramato un comunicato in merito alla cura Ascierto, dichiarando che il Tocilizumab non dà alcun beneficio nella lotta al Coronavirus. Secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it”, l’Aifa attraverso uno studio ha dimostrato che il farmaco somministrato a 126 pazienti non dà alcun beneficio nè in termini di aggravamento nè per quanto riguarda la sopravvivenza.