Sassuolo vince contro Cesena, Grosso: «Ci servono giocatori di qualità e mi auguro arrivino presto»

Ieri sera, sabato 24 agosto, il Sassuolo ha vinto 2 a 1 contro il Cesena nel match della seconda giornata di Serie B. TuttoMercatoWeb.com ha ha raccolto le dichiarazioni rilasciate dal tecnico neroverde, Fabio Grosso, nel post-partita:

«Satalino è stato bravo lui e sono stati bravi gli altri, anche chi non è entrato. Sono quelle caratteristiche che ti strutturano e dopo poi puoi iniziare a parlare di altro. Il portiere è arrivato, Giacomo è stato bravo. Abbiamo bisogno di giocatori di qualità e mi auguro che presto riusciamo a completare il quadro per capire dove ci posizioniamo. Lavoro lungo e difficile ma lo abbiamo intrapreso con dei bravi ragazzi. Ci portiamo a casa questi 3 punti contro una squadra a cui faccio i complimenti che sapevo che ci avrebbe messo in difficoltà come metteranno in difficoltà tante altre squadre di questo campionato.

L’approccio nel secondo tempo non è stato quello che avremmo voluto, ma abbiamo sofferto anche a tratti nel primo e abbiamo reagito così come abbiamo fatto nella seconda. Nella partita ci sono tante partite all’interno e quando diventa fatica dobbiamo saper leggere delle situazioni e nonostante avessimo cinque ragazzi dietro abbiamo preso gol sul secondo palo e c’è qualche negligenza nostra ma sottolineo ancora lo spirito di questo gruppo che ha risposto presente con grande voglia, reagendo benissimo dopo una non buona partenza nella ripresa».