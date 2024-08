Sampdoria perde contro Reggiana, Pirlo: «Dobbiamo togliere pressione a questi ragazzi, serve tempo»

Ieri sera, sabato 24 agosto, la Sampdoria ha perso in casa per 1 a 0 contro la Reggiana. Nel post-partita il tecnico blucerchiato, Andrea Pirlo, ha rilasciato delle dichiarazioni per analizzare la gara. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni raccolte da SampNews24.com:

«Mi sembrava di rivedere le partite dello scorso anno con poco coraggio e pressione. I segnali si erano visti fin dall’inizio, confusione dovuta alle aspettative fatte in questi giorni. Prestazione negativa sul piano fisico ma dipende tutto dalla testa, li è stata la chiave perchè non siamo stati mai lucidi. Dobbiamo togliere pressione a questi ragazzi, serve pazienza e tempo. Ci sono degli step da fare, il primo è non perdere queste partite. Tra tre giorni avremo bisogno di recuperare questi tre punti. Il Marassi è uno stadio importante e non è sempre facile rimanere indenni da pressione. Gli esperti hanno perso lucidità invece devono essere più tranquilli anche per trascinare i giovani. Quando sei di testa pieno diventa tutto più difficile. Avevamo preparato un altro tipo di partita».