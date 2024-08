Salernitana perde contro Sudtirol, Martusciello: «Le rimonte con Spezia e Cittadella hanno velato difficoltà evidenti»

L’allenatore della Salernitana, Giovanni Martusciello, è intervenuto nella conferenza post-partita per commentare la sconfitta per 3 a 2 contro il Sudtirol rimediata nella serata di ieri, sabato 24 agosto. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riportate da SalernitanaNews.it.

«Da domani c’è da evitare di andare sotto. Quando si commettono tanti errori tecnici banali si perde di mano la gara. La paura porta a sbagliare diverse cose che bisogna saper fare come nell’azione del rigore. Siamo andati a migliorare l’aspetto puramente tecnico con il corso del tempo. Alla fine la squadra ha fatto un errore forse dal fatto di aver fatto un cambio forzato. Ci sono queste tipo di difficoltà e non siamo stati bravi a riuscire. Se hai avuto più dominio di palleggio ma meno occasioni perdi contro chi crea più pericoli. In questo momento sono più pronti di noi a livello fisico e c’è tanto da lavorare con poco tempo a disposizione ma dobbiamo continuare. Nel calcio ci sono delle cose che vanno fatte in una certa maniera. Siamo in un momento in cui esigo delle cose da tutta la squadra e non solo dalla difesa. Il secondo gol è stato frutto del non aver attaccato la palla: quando in area arrivano troppi palloni è difficile respingere gli attacchi. Tutti devono fare la fase difensiva e non bisogna dare la colpa solamente alla retroguardia. L’assenza di Maggiore non è un alibi. Oggi in campo avevamo 4 ragazzi che hanno fatto 2 allenamenti con noi. Non posso pretendere che sappiano l’idea di gioco che voglio esprimere. Le due rimonte con Spezia e Cittadella avevano schermato le difficoltà all’esterno che comunque restano. Spero che questi ragazzi capiscano l’importanza di non sottovalutare qualsiasi tipo di minuto. Come abbiamo vinto nel recupero oggi abbiamo perso».