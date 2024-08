Brescia, Maran: «Abbiamo vinto col Palermo e perso col Cittadella, la Serie B è questa»

Rolando Maran, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1 a 0 contro il Cittadella rimediata ieri sera, sabato 24 agosto. Di seguito un estratto delle sue parole da Bresciaingol.com:

«Un po’ di sfiga c’è stata. Tante situazioni clamorose nella loro area, ma tra pali, deviazioni fortunose e belle parate di Kastrati non siamo riusciti a segnare. Dispiace perdere una partita così per un tiro deviato. Sapevamo la forza di una squadra come il Cittadella, che era andato a Salerno e stava vincendo fino al 93’. Per noi è stata una partita segnata, ma che ci serve per capire dove poter far meglio. Siamo stati poco lucidi nella costruzione e nella conclusione. Siamo andati un po’ in ansia di risultato. Sembrava che qualcosa ci sfuggisse. A inizio secondo tempo avevo cambiato qualcosa, che non siamo riusciti però a far fruttare. Abbiamo preso gol su una ripartenza, che voglio rivedere. Però poteva finire 3-1 per noi. Di solito finisce così e invece l’abbiamo persa. Loro hanno anche un po’ spezzettato il gioco e ci hanno innervosito. Il gol di Bianchi ci avrebbe dato minimo il pareggio, in una partita che avremmo meritato di vincere. Dobbiamo essere più bravi e non perdere quando concediamo solo una palla gol. Eravamo partiti bene, prendendo un palo dopo solo un minuto. Sapevamo che il Cittadella ci avrebbe creato problemi, come li crea a tutti. La Serie B è questa. Anche noi abbiamo battuto il Palermo e poi perso col Cittadella. Ogni partita va presa come viene. Ben venga però giocare già dopo tre giorni».