Cremonese vince contro Carrarese, Stroppa: «Mi auguro che il risultato ci sia d’aiuto in vista del Palermo»

Dopo la sconfitta nella prima giornata contro il Cosenza, la Cremonese ha ottenuto i primi tre punti stagionali nella gara casalinga di ieri sera, sabato 24 agosto, superando la Carrarese per 1 a 0 grazie al gol di Vazquez su rigore. Di seguito un estratto delle parole rilasciate da Giovanni Stroppa, allenatore dei grigiorossi, ripresa da CalcioCremonese.it:

«Partita un po’ troppo lenta e con poca qualità negli ultimi metri, ma faccio i complimenti ai ragazzi perché abbiamo rotto il ghiaccio ed era importante vista la partita di domenica scorsa contro il Cosenza. Tre punti meritati. Sì, anche Zanimacchia ha lavorato molto bene e avuto palloni per incidere. Questa caparbietà e voglia di determinare fa la differenza. Chiaramente avere cinque cambi in un momento così permette alla squadra di cambiare marcia, come ha fatto stasera. Poi dobbiamo sicuramente essere più forti nei contrasti e sui palloni sporchi”.

Espulsione Pickel? Charles ha fatto delle cose che non vanno fatte, l’arbitro ha fatto bene ad ammonirlo e quindi espellerlo. Ha superato un limite che non va superato, spero che la società intervenga. Per me è una delusione, non può lasciarsi andare a stupidaggini gratuite. Sono deleterie per i compagni e per la squadra. Se questa vittoria è un’iniezione di fiducia per la sfida contro il Palermo? Mi auguro che la vittoria di stasera sia d’aiuto per la squadra. Abbiamo rotto il ghiaccio, non siamo ancora quello che eravamo e che potremmo essere, meritavamo un risultato più rotondo ed è importante che abbiamo portato a casa questo risultato, a mio parere meritatamente. Resta qualche errore di troppo e non consono per la nostra squadra»