Sassuolo, Textor punta Grosso per la sua Eagle Football

Secondo quanto riferito da L’Equipe, Textor, imprenditore statunitense attuale patron del Marsiglia, avrebbe intenzione di riportare Fabio Grosso all’interno della sua Eagle Football, ovvero l’holding che controlla oltre al Lione anche altri due club in Europa come Crystal Palace in Inghilterra e RWD Molenbeek in Belgio, e poi Botafogo in Brasile e FC Florida negli Stati Uniti.

L’idea potrebbe stuzzicare l’ex calciatore rosanero, ma allo stesso tempo il progetto Sassuolo sembrerebbe essere centrale all’interno delle idee del tecnico. L’allenatore ha comunque da poco firmato un biennale con i neroverdi.