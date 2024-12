Zaffaroni presenta Juve Stabia-Sudtirol: «La squadra sta cercando di reagire in tutti i modi»

Alla vigilia della sfida tra Juve Stabia e Sudtirol, è intervenuto il tecnico degli ospiti Zaffaroni. L’allenatore è intervenuto per presentare il match e parlare della stagione dei suoi fin qui:

«La squadra sta cercando di reagire in tutti i modi a questa situazione che si è creata, stanno lavorando con motivazione e determinazione per cercare di venirne fuori. L’aspetto che va curato maggiormente è quello emotivo, che determina tante cose. Non ci deve essere scoramento, ma voglia di reagire e i ragazzi mi sembra che stiano facendo bene in questo senso. È importante avere sempre la mentalità giusta, l’atteggiamento giusto. Abbiamo tutta la volontà e la voglia di fare una bella partita domani. Discontinuità? Tutte le partite sono importanti, noi dobbiamo invertire in ogni modo questo trend con una prestazione prima di tutto caratteriale. Finora abbiamo avuto momento della partita in cui la squadra fa bene, ma manca la continuità e la forza di mantenere questi momento per tutta la gara. Quando succedono episodi negativi ci perdiamo un po’ e invece dobbiamo imparare a restare in gara per tutti i 90 minuti per arrivare alla fine con una buona prestazione complessiva».