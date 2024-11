Sassuolo, Carnevali: «Siamo in una posizione positiva ma il campionato è lungo e difficile»

L’amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali è stato ospite di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di alcune dinamiche del club neroverde:

«La scorsa stagione l’abbiamo dimenticata, abbiamo cercato di allestire una squadra competitiva partendo dal nostro allenatore Fabio Grosso, provando ad allestire una squadra forte ma che abbia anche un bel calcio. Oggi siamo in una posizione sicuramente positiva ma sappiamo che il campionato è lungo e difficile. Sappiamo che la prossima partita è un derby e quindi dobbiamo pensare a ciò che vogliamo essere a fine campionato, non a dove siamo adesso. Serie A equilibrata? Beh, sai, noi lo stiamo guardando da spettatori e da tifosi di calcio. Vedere una classifica con tante squadre così vicine fa sicuramente piacere, perché aumenta lo spettacolo e speriamo che resti così avvincente fino alla fine del campionato. Il Napoli di Conte è un po’ una sorpresa rispetto alla passata stagione? Rispetto all’anno scorso sì, ma non è una sorpresa perché è una squadra costruita con grandi giocatori e soprattutto con un grande allenatore, che è quello che fa la differenza. Antonio Conte oggi come oggi è tra i più forti che ci sono, e lo sta dimostrando. Complimenti sia a lui che alla società».