Pescara, Sebastiani su Baldini: «Non ha peli sulla lingua ma sa riabbracciare i suoi ragazzi»

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha rilasciato delle dichiarazioni a Rete 8 sulle ultime parole del tecnico Silvio Baldini nei confronti di Bosco, dopo aver commesso l’errore decisivo nella sconfitta per 1 a 0 contro il Pineto, e sulla stagione dei biancazzurri:

«Il mister non ha peli sulla lingua, è schietto ed è una persona che ama dire quello che pensa, ma allo stesso tempo sa riabbracciare i suoi ragazzi e superare eventuali incomprensioni. È la sua strategia per tirare fuori il massimo da ciascun calciatore. La squadra è carica e ha voglia di riscattare la sconfitta ingiusta contro il Pineto. Anche a Pesaro avevamo perso immeritatamente e i ragazzi hanno reagito nel modo giusto. Contro il Gubbio si tratta di un avversario tosto, gioca in casa e vorrà fare bella figura davanti al proprio pubblico, però noi ci teniamo a riprendere il cammino. Il campionato non si decide a fine novembre, Ternana ed Entella spno due ottime squadre e aggiungerei pure la Torres alle rivali, perché ha una bellissima ossatura. Sulla carta la Ternana è la principale favorita, ha la responsabilità maggiore considerato il budget utilizzato per la costruzione dell’organico, ma nel corso della stagione può succedere di tutto».