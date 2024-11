Caserta presenta Sampdoria-Catanzaro: «La loro classifica non è un nostro problema. Vogliamo la vittoria»

Fabio Caserta, allenatore del Catanzaro, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani, sabato 30 novembre, contro la Sampdoria:

«Abbiamo analizzato il pareggio di Mantova, la partita, ma martedì già lo avevamo messo da parte perché ci sarà da affrontare una squadra difficile in un campo dove è difficile giocare: conosciamo però la nostra forza, quindi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Anche perché avremo nuovamente grande seguito di pubblico, ed è proprio per loro che vogliamo cercare di fare sempre di più, lo merita questa gente che non ci fa mai manca supporto. La posizione di classifica della Samp non è un problema nostro, men che meno i loro obiettivi, noi dobbiamo essere consapevoli che stiamo facendo un percorso che deve farci ritrovare la vittoria, che ci sta mancando: a prescindere da quello che succede in casa altrui, noi dobbiamo pensare a quello che succede a noi. Ripeto che a Genova non andremo soli, e i nostri tifosi ci daranno una mano: abbiamo diverse assenze, ma questo conta relativamente, perché più importante è quello che faremo nei 90′. La Samp ha giocatori forti, ha anche cambiato qualcosina tatticamente, ma noi siamo pronti a più soluzioni: conterà essere squadra, una squadra che deve anche saper reggere i momenti di difficoltà. Non contano solo gli undici titolari, conta molto anche chi subentra e chi sta in panchina»