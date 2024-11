Calabro presenta Salernitana-Carrarese: «Granata in difficoltà, ma restano una grande squadra»

All’anti-vigilia del match contro la Salernitana, il tecnico della Carrarese, Antonio Calabro, è intervenuto in conferenza stampa:

«Sulla squadra non c’è stato bisogno di fare il pompiere, i ragazzi mi conoscono e sanno che, finita una partita, la parentesi è chiusa, al massimo do un giorno di tempo: quello che abbiamo fatto contro il Pisa ormai non conta più, c’è solo da concentrarsi sulla prossima. Nel nostro spogliatoio abbiamo una regola, quella di pensare solo a noi stessi, non troppo agli avversari. Certo, domenica fronteggeremo una squadra che si chiama Salernitana, che in qualsiasi categoria, Serie A a parte, scende in campo per vincere: il fatto che stiano vivendo un momento di difficoltà, non significa che non siano una grande squadra. Al di là dio quello he può essere il fattore ambientale, sappiamo che troveremo delle difficoltà tattiche, e su queste ci siamo concentrati, per arginarle: tutte le squadre hanno punti deboli, dobbiamo lavorare per sfruttarli a nostro favore».