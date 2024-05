Sassuolo: addii pesanti dopo la retrocessione in Serie B

La situazione di mercato al Sassuolo si mostra complessa e in piena evoluzione, segnata da una inevitabile rivoluzione nella rosa dopo la retrocessione in Serie B. Quest’estate, il club dovrà affrontare delle scelte importanti, tra cui la probabile cessione di Armand Laurienté e il saluto definitivo a Gregoire Defrel.

Armand Laurienté, dopo un brillante inizio al Sassuolo, si è trovato in una squadra che ha lottato durante la stagione, culminando con la retrocessione. Questo ha influenzato negativamente il suo valore di mercato, che è sceso drasticamente rispetto alla valutazione di 25 milioni di euro fatta un anno fa. Ora, con offerte che si aggirano tra i 10 e i 12 milioni di euro, Laurienté potrebbe lasciare il Sassuolo per cercare fortuna altrove. Il suo talento ha attirato l’interesse di club sia dalla Ligue 1 che dalla Premier League, segno che nonostante la difficile stagione, il suo appeal rimane alto. La sua partenza rappresenterebbe una perdita significativa per il Sassuolo, ma anche una necessaria fonte di entrate in un momento di restrizione finanziaria.

Gregoire Defrel, d’altra parte, rappresenta la fine di un’era per il Sassuolo. Dopo nove anni di alti e bassi, compresi prestiti a Roma e Sampdoria, il suo contratto in scadenza non sarà rinnovato. Questo addio segna la fine di un lungo capitolo per l’attaccante francese che ha indossato la maglia neroverde in 208 occasioni, diventando uno dei volti più familiari e amati del club. La sua partenza sarà emotivamente significativa sia per lui che per i tifosi, ma offre anche a Defrel l’opportunità di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Questi cambiamenti rappresentano sfide importanti per il Sassuolo, che ora deve ricostruire una squadra competitiva in Serie B, mantenendo al contempo la solidità finanziaria. La strategia di mercato del club sarà cruciale per determinare non solo la composizione della squadra per la prossima stagione, ma anche per stabilire le fondamenta per un futuro ritorno in Serie A. La capacità del club di navigare queste acque turbolente sarà determinante per il suo successo immediato e a lungo termine.