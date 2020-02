Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lione, soffermandosi sull’allarme Coronavirus: «Giocare a porte chiuse? Tutti dovrebbero giocarci, non solo noi. Il virus è un problema europeo, non italiano. In Italia abbiamo fatto 2500 prove di tamponi, in Francia ne avete fatti 300 e avete molti positivi in meno».