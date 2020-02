Durante l’edizione odierna di “Striscia la notizia” il duo comico composto da Ficarra e Picone ha ironizzato sugli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona, in programma questa sera, affermando in diretta: «Ma ci sarà mai una volta in cui lanceremo una partita di Champions Palermo-Barcellona?». La battuta ha lasciato spazio alle risate.