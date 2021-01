«Dobbiamo ancora lavorare su qualcosa. Penso che manchi ancora un pizzico di maturità per questo campionato. Siamo in un contesto nel quale si deve fare per forza bene. Stiamo acquisendo convinzione partita dopo partita. Boscaglia? Diciamo che usa sia il bastone che la carota, come è giusto che sia. Ogni allenatore ha il suo carattere, il mister ci tiene sempre sul pezzo perchè ci tiene tantissimo a fare bene. Siamo tutti uniti, posso soltanto dire che sto imparando tante cose da lui. Parliamo di un allenatore che ha vinto e che ha calcato palcoscenici importanti». Queste le parole di Saraniti a “Siamo Aquile” su “TRM”.