«Noi dobbiamo sempre essere sereni e tranquilli, certo consapevoli di far parte di un progetto importante e di una città storica. Da palermitani può esserci quella voglia di trasmettere qualcosa in più ai nostri compagni, ma tutti sanno il peso della maglia che indossano. Derby? Penso che resterà scritto nella storia. Giocare un derby così non è normale. Essendo stato il mio primo derby con la maglia della mia città ho avuto una sensazione impossibile da descrivere. Loro hanno giocato in 16 e noi in 11, abbiamo triplicato le forze dando quel qualcosa che ci ha fatto capire di essere veramente una grande squadra. Dopo la partita ci siamo resi conto di essere stati straordinari». Queste le parole di Saraniti a “Siamo Aquile” su “TRM”.