«Delusione? No, dobbiamo essere solamente tranquilli e sereni. Sicuramente a fine stagione tirando le somme saremo lì, a giocarci un posto importante per i playoff. Vogliamo far diventare questo nono posto qualcos’altro. Se siamo qui qualcosa non è andata per il verso giusto, pensiamo partita dopo partita. Dobbiamo fare un girone di ritorno da Palermo. Siamo una grande squadra a discapito di quello che si è detto. Sicuramente il girone di ritorno sarà tutt’altra cosa. Partiamo dal presupposto che i campionati vanno giocati e poi vanno vinti. Dobbiamo fare le cose fatte bene perchè noi siamo il Palermo». Queste le parole di Saraniti a “Siamo Aquile” su “TRM”.